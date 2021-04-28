Fırat Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Farklı meslek grupları bulunduğundan dolayı birçok üniversite bulunuyor. Üniversiteye gitmek için YKS sınavına girmek gerekiyor. YKS sınavına girecek olan adaylar tarafından, üniversite taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları araştırılıyor. Peki, Elazığ Fırat Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
2021 Elazığ Fırat Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. YKS sınavının yaklaşması sebebiyle öğrenciler, üniversite taban puanlarını ve yüzdeliklerini araştırıyor. YKS sınavının 1. Oturum olan (TYT) 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…
Fırat Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
Fırat Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…
YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?
TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.
AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.
YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.