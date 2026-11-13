Firari FETÖ'cü o ilde enselendi
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Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.F.A. yakalandı.
İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen hükümlünün, örgütün güncel yapılanmasında sözde finansal sorumlu olarak yer aldığı belirtildi.