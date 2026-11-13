  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Tekin'den YP’nin ‘MEB'de kamu zararı’ iddiasına cevap! Olayda kişisel husumet var, bu bir tezgah! Ölüyü bile soyuyorlar: Böyle mala çökme taktiği görülmedi İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Türk akademisyenden İsrailli konuğa sert sözler: Büyükleri dinle! Gaffar Yakınca, YP’li Asu Kaya’yı yerden yere vurdu! Zamparaların hamisi medeni tavır karşısında ezildi! Ağaç dikmeye gittiler kafayı çektiler! İçkisiz bayram kutlamıyorlar Fondaş medya algı peşinde! ‘Maliyede donuma kadar soyuldum’ diyen kişi bakın kim çıktı Akit yazdı Meclis harekete geçecek! Ahlaksıza, hırsıza dokunulacak Rüşvetçisi, fuhuşçusu, cuntacısı eski Türkiye artıkları Yeni Parti’de! Bir tek adı yeni Ocak’ta memurlara verilecek olan zam değişti! İşte mesleklere göre yeni maaşlar Nacar’dan YP’ye geçen 258 isme ilişkin şok ifadeler… Bayatlamış kafalar yeni Gladio macerası peşinde!
Yerel Firari FETÖ'cü o ilde enselendi
Yerel

Firari FETÖ'cü o ilde enselendi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Firari FETÖ'cü o ilde enselendi

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.F.A. yakalandı.

İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen hükümlünün, örgütün güncel yapılanmasında sözde finansal sorumlu olarak yer aldığı belirtildi.

FETÖ’den Sözcü yazarına uzanan kirli parola…! Halkın cebine dokunacaksın!
FETÖ’den Sözcü yazarına uzanan kirli parola…! Halkın cebine dokunacaksın!

Gündem

FETÖ’den Sözcü yazarına uzanan kirli parola…! Halkın cebine dokunacaksın!

3 ilde FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var
3 ilde FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

Gündem

3 ilde FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

Karahasanoğlu’ndan Taşgetiren’e taş gibi cevaplar! FETÖ yok, İsrail yok ama...
Karahasanoğlu’ndan Taşgetiren’e taş gibi cevaplar! FETÖ yok, İsrail yok ama...

Gündem

Karahasanoğlu’ndan Taşgetiren’e taş gibi cevaplar! FETÖ yok, İsrail yok ama...

6 yıl hapis cezası almıştı, her yerde aranıyordu! O FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı
6 yıl hapis cezası almıştı, her yerde aranıyordu! O FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı

Gündem

6 yıl hapis cezası almıştı, her yerde aranıyordu! O FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23