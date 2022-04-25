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Yerel Firari FETÖ hükümlüsü enselendi
Yerel

Firari FETÖ hükümlüsü enselendi

Kayseri'de FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü enselendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 16:24:00 -
Firari FETÖ hükümlüsü enselendi

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Y, jandarma tarafından merkez Melikgazi ilçesinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

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