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Siyaset Filistin'in kuruluş yıl dönümünde Erdoğan'dan anlamlı mesaj
Siyaset

Filistin'in kuruluş yıl dönümünde Erdoğan'dan anlamlı mesaj

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Filistin'in kuruluş yıl dönümünde Erdoğan'dan anlamlı mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devleti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında, "Dost ve kardeş Filistin Devleti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, zulme ve zalime karşı onurlu direnişini sürdüren kahraman Filistin halkına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Türkiye olarak Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya; 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Filistin halkının özgür ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için tüm imkânlarımızla sahada olmayı sürdüreceğiz" dedi.

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