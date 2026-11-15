KKTC'den Rum yönetimine sert uyarı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43'üncü kuruluş yıl dönümü öncesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) düzenlenen protestolara tepki gösterdi. Türkiye ve KKTC'ye yönelik eylemler nedeniyle Rum liderliğine seslenen Üstel, "Aklınızı başınıza alın" dedi.

ÜSTEL'DEN RUM LİDERLİĞİNE UYARI

Yazılı açıklamasında KKTC'nin, Kıbrıs Türk halkının mücadelesiyle kurulan meşru bir devlet olduğunu belirten Üstel, cumhuriyetin Rum tarafının sistematik şiddetine, soykırım girişimlerine ve yok etme politikalarına karşı verilen varoluş mücadelesinin sonucu olduğunu ifade etti. KKTC'nin kuruluş yıl dönümüne karşı GKRY'de düzenlenen protestoları takip ettiklerini kaydeden Üstel, şu açıklamayı yaptı:

"Bir yandan barış ve uzlaşı nutukları atarken diğer yandan okullarda Türk düşmanlığını teşvik etmek, bayraklarımızın yakıldığı eylemleri örgütlemek ve gençleri kinle yetiştirmek, ikiyüzlülüğün en açık halidir."

EĞİTİM BAKANLIĞININ PROTESTOLARI TEŞVİK ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Üstel, protestoların GKRY Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda teşvik edilip organize edildiğini öne sürdü. Öğretmenlerin ve milletvekillerinin de katıldığı gösterilerde Rum gençlerinin Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye'ye yönelik sloganlar attığını belirten Üstel, şu ifadeleri kullandı:

"Gençleri nefret sloganlarıyla doldurmak ve okulları kin üretim merkezlerine çevirmek, bilinçli bir düşmanlık politikasının parçasıdır. Bu politikanın siyasi sorumluluğu Rum liderliğine aittir."

BAYRAKLARIN YAKILDIĞINI SÖYLEDİ, SORUMLULAR HAKKINDA İŞLEM İSTEDİ

Üstel, gösterilerde Türkiye ve KKTC bayraklarının yakıldığını belirterek bu eylemleri Türk milletinin milli simgelerine, değerlerine ve onuruna yönelik saldırı olarak nitelendirdi:

"Eylemlerde Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları da yakılmıştır. Bu hadsizlik, Türk milletinin milli simgelerine, değerlerine ve onuruna yönelik açık bir saldırıdır. Bu kabul edilemez ve affedilemez bir konudur."

Rum liderliğine bu politikalara son verme çağrısı yapan Üstel, Türk bayraklarına yönelik saldırıların sorumluları hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye'nin haklarının korunacağını vurgulayarak, "Kıbrıs Türk halkının ve Anavatan Türkiye'nin haklarını, özgürlüğümüzün kutsal simgelerini ve milletimizin onurunu her zaman, her şartta koruyacağız. Bu böyle bilinmelidir." dedi.

ÖĞRENCİLER OKUL SAATLERİNDE GÖSTERİLERE KATILDI

KKTC'nin kuruluşunun 15 Kasım 1983'te ilan edilmesinin 43'üncü yıl dönümü öncesinde GKRY'de öğrenci örgütlerinin gösteriler düzenlediği bildirildi. Rum Eğitim Bakanlığı, protestolara katılacak öğrencilere derslere devam zorunluluğundan muafiyet tanıdı; öğrenciler okul saatlerinde eylemlere katıldı.

Rum Ortaöğretim Öğrenci Birliği (PSEM) tarafından düzenlenen protestoda öğrenciler Kaymaklı bölgesinden Haspolat yönüne yürüdü. EFEN adlı Rum öğrenci örgütünün düzenlediği diğer gösteride ise katılımcılar Lefkoşa'daki Özgürlük Meydanı'ndan Ledra Palace Sınır Kapısı'na doğru ilerledi.

GÖSTERİLERDE YUNANİSTAN VE DOĞU ROMA BAYRAKLARI TAŞINDI

Gösteriler sırasında öğrencilerin Yunanistan ve Doğu Roma İmparatorluğu bayrakları taşıdığı; dini semboller ve "Unutmuyorum" yazılı pankartlarla sınır hattına yürüdüğü aktarıldı. Türkiye ve Kıbrıs Türk halkını hedef alan sloganların yanı sıra iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çözümüne karşı sloganlar da atıldı.

Göstericilerden bazılarının "Kıbrıs Yunan'dır", "Bu topraklar Yunan toprağıdır" ve "Türkler, Yunan toprağında öleceksiniz" sloganlarını kullandığı belirtildi.