Tel Aviv'den F-35 hamlesi! Türkiye'ye teslimatı engellemek için Yahudi lobilerine çağrı

Türkiye'nin parasını ödediği ancak ABD tarafından teslim edilmeyen F-35 savaş uçakları, İsrail basınının gündemine taşındı. İsrail merkezli Maariv gazetesi, Washington yönetiminin Türkiye'ye yönelik olası F-35 kararını değerlendirdiği haberinde, Tel Aviv'in süreci yakından takip ettiğini aktardı.

Gazete, Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılmasının İsrail açısından ciddi güvenlik sonuçları doğurabileceği değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL BASININDAN F-35 ALARMI

Maariv'in haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile Kongre'deki Cumhuriyetçi liderlerin Türkiye konusunda bir anlaşmaya varmak için sınırlı zamana sahip olduğu belirtildi.

ABD'deki ara seçimlerin ardından Kongre'deki güç dengelerinin değişebileceğine dikkat çekilen haberde, Demokratların Ocak 2027'de her iki kanadın kontrolünü ele geçirmesi ihtimalinin Türkiye ile yapılacak anlaşmayı zorlaştırabileceği öne sürüldü.

Bu nedenle Trump yönetiminin önündeki yaklaşık beş haftalık sürenin kritik olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE İÇİN AŞAMALI F-35 PLANI

İsrail gazetesinin aktardığına göre Washington'da değerlendirilen formül, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ülke dışına çıkarılmasını esas alıyor.

Haberde, söz konusu sistemlerin Türkiye'den çıkarılmasının ardından Amerikan yaptırımlarının kaldırılması ve Türk Hava Kuvvetleri için üretilen F-35 uçaklarının teslim edilmesi üzerinde çalışıldığı belirtildi.

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına olumlu yaklaştığı da öne sürüldü.

6 ADET F-35 TÜRKİYE'YE GÖNDERİLEBİLİR

Maariv'in gündeme taşıdığı aşamalı plana göre ilk olarak Türkiye'nin elindeki S-400 sistemlerinin Rusya'nın onayıyla üçüncü bir ülkeye satılması öngörülüyor.

Sistemlerin Türk topraklarından çıkarılması sürecinin başlamasıyla birlikte ABD'de depolanan 6 adet F-35 savaş uçağının Türkiye'ye teslim edilmesinin değerlendirildiği aktarıldı.

Aynı süreçte Türk pilot ve teknik personelin F-35 eğitimlerine yeniden başlamasına izin verilmesinin de gündemde olduğu kaydedildi.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI DA MASADA

Haberde, S-400 sistemlerinin Türkiye'den tamamen çıkarıldığının Washington tarafından teyit edilmesinin ardından Türk savunma sanayisine uygulanan Amerikan yaptırımlarının kaldırılmasının planlandığı belirtildi.

Bu aşamanın tamamlanması durumunda Türkiye'ye 6 savaş uçağının devredilmesi, ardından filonun 20 veya 40 ilave uçakla genişletilmesi seçeneğinin değerlendirilmesi öngörülüyor.

Ancak söz konusu planın henüz resmî bir anlaşmaya dönüşmediği, İsrail basınında yer alan bir öneri ve müzakere senaryosu olduğu anlaşılıyor.

NETANYAHU'NUN TRUMP'A İTİRAZINI İLETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Maariv, Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün önündeki önemli engellerden birinin İsrail'in tutumu olduğunu yazdı.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin Türkiye'deki S-400 sistemlerinin geleceği konusunda Rusya ve ABD ile temaslarda bulunduğu aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da Ankara'daki NATO zirvesinin ardından ABD Başkanı Trump ile görüştüğü ve Türkiye'ye F-35 teslim edilmesine karşı çıktığı öne sürüldü.

YAHUDİ LOBİLERİNE HAREKETE GEÇİN ÇAĞRISI

İsrail gazetesinin haberinde en dikkat çekici bölüm ise ABD'deki Yahudi lobilerine yönelik çağrı oldu.

Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesinin İsrail açısından istenmeyen bir gelişme olacağı değerlendirmesinde bulunan gazete, bu sürecin engellenmesi amacıyla Yahudi lobi kuruluşlarının girişimde bulunması gerektiğini belirtti.

Maariv, Trump yönetimi ile Cumhuriyetçilerin Kongre'deki mevcut konumlarını kullanarak anlaşma taslağını tamamlaması halinde Türkiye'nin F-35 programına dönüşe daha fazla yaklaşabileceğini ifade etti.

GÖZLER WASHINGTON'DAKİ KARARDA

Haberde, ABD Kongresi'nin silah satışları ve savunma anlaşmalarındaki belirleyici rolüne dikkat çekildi.

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kongre'nin 11 Aralık'a kadar bütçe görüşmelerini tamamlaması ve 2027 mali yılı savunma bütçesine ilişkin düzenlemeleri ilerletmesinin beklendiği aktarıldı.

İsrail basını, bu sürenin Türkiye ile ABD arasında üzerinde uzlaşılmış bir F-35 taslağının hazırlanması için yeterli olabileceğini değerlendirdi.

Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmazken, Maariv'in haberi İsrail'in olası anlaşmaya yönelik itirazlarını ve Washington'daki sürece ilişkin beklentilerini gündeme taşıdı.