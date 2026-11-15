Bakan Göktaş duyurdu: Kasım ayı SED ödemeleri yapıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim ve sosyal giderlerini karşılamak amacıyla kasım ayına ait 2 milyar 291 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayına ait Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.
Bakan Göktaş, çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini vurgulayarak, çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.
Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli rolünün bulunduğuna işaret eden Göktaş, "Sosyal ve Ekonomik Destek" hizmetiyle çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içinde desteklediklerini anlattı.
Bakanlık olarak çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarını belirten Göktaş, "Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla kasım ayına ilişkin toplam 2 milyar 291 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık" ifadelerini kullandı.
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