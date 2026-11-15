Erivan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük alkış! Aram Kuran'ın sözleri zirveye damga vurdu

Ermenistan'ın başkenti Erivan, 5-8 Kasım tarihleri arasında dünyanın farklı ülkelerinden gelen Ermeni kanaat önderlerini, toplum temsilcilerini, kültür ve sanat dünyasının isimlerini ağırladı.

Global Armenian Summit (Dünya Ermenileri Zirvesi) kapsamında düzenlenen toplantılarda Ermeni kültürünün korunması, diaspora topluluklarının geleceği ve kültürel mirasın yeni nesillere aktarılması gibi konular ele alındı.

Zirvenin dikkat çeken anlarından biri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki Ermenice yayıncılığa verdiği desteğin anlatıldığı konuşma oldu.

ERİVAN'DAKİ ZİRVEDE ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ ANLATTI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da katıldığı zirveye, Ermenistan devletinin onur konuğu olarak davet edilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Luys Media Yönetim Kurulu Başkanı Aram Kuran da katıldı.

Kuran, 8 Kasım'da gerçekleştirilen kültür panelinde konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde kendisine, Türkiye'de Ermenice yayın yapan bir televizyon kanalı kurma sürecinde ne tür zorluklarla karşılaştığı soruldu.

ERMENİCE TELEVİZYON KANALININ KURULUŞ SÜRECİNİ ANLATTI

Soruyu yanıtlayan Kuran, Türkiye'de yayıncılık faaliyetlerinin belirli yasal prosedürlere bağlı olduğunu belirterek ilk olarak Türkçe ve Ermenice yayımlanan gazetelerinin kuruluş sürecine değindi.

Gerekli resmî başvuruları yaptıklarını ve işlemler sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını anlatan Kuran, ardından Türkiye'nin ilk Ermenice televizyon kanalı Luys TV'nin kuruluş aşamasını aktardı.

Kuran, Batı Ermenicesinin kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu ve bu dilin yaşatılması amacıyla bir televizyon kanalı kurmak istediklerini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DOĞRUDAN ANLATMIŞLAR

Luys TV projesini hayata geçirmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini açıklayan Kuran, Batı Ermenicesinin korunmasının önemini kendisine anlattıklarını söyledi.

Ermeni çocukların ana dillerini öğrenebilmeleri, kültürlerini tanımaları ve tarihî miraslarını gelecek kuşaklara aktarabilmeleri için Türkiye'de Ermenice yayın yapan bir televizyon kanalı kurmak istediklerini Erdoğan'a ilettiklerini belirtti.

"HAY HAY, TABİİ Kİ KURUN"

Kuran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu taleplerine verdiği cevabı şu sözlerle aktardı:

"Hay hay, tabii ki kurun."

Erdoğan'ın sözlerinin aktarılması üzerine salonda bulunan ve Türkçe bilen katılımcılar alkışlamaya başladı.

Ancak asıl dikkat çeken an, konuşmanın eş zamanlı olarak Ermeniceye çevrilmesinin ardından yaşandı.

ERMENİCEYE ÇEVRİLİNCE ALKIŞLAR DAHA DA GÜÇLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenice televizyon kanalı kurulmasına verdiği olumlu cevap, tercümanlar aracılığıyla katılımcılara aktarıldı.

Kuran'ın açıklamasının Ermeniceye çevrilmesiyle birlikte salondaki alkışlar yeniden yükseldi.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen Ermeni toplum temsilcilerinin katıldığı zirvede Erdoğan'ın sözlerinin alkışlanması, kültür panelinin öne çıkan anlarından biri oldu.

TELEVİZYON KANALININ İZNİ 24 SAATTE ALINDI

Aram Kuran, konuşmasının devamında Luys TV'nin kuruluş sürecinde herhangi bir engelle karşılaşmadıklarını da vurguladı.

Gerekli resmî başvuruların ardından televizyon kanalının kuruluş izninin yalnızca 24 saat içerisinde alındığını açıkladı.

Kuran, Türkiye'de Batı Ermenicesinin korunması ve yaşatılması amacıyla başlatılan projenin bu şekilde hayata geçirildiğini anlattı.

LUYS TV İKİ DİLDE YAYIN YAPIYOR

Türkiye'nin ilk Ermenice televizyon kanalı olarak yayın hayatına başlayan Luys TV, Türkçe ve Batı Ermenicesinde yayın gerçekleştiriyor.

Kanal, Türkiye'de yaşayan Ermeni toplumunun yanı sıra dünyanın farklı ülkelerindeki Ermenilere de ulaşmayı, Batı Ermenicesinin ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.