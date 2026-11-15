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Miguel’in ölümünü hatırlattı! Türk amatör maçta faciaya ramak kaldı

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Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) oynanan Nusaybin Belediyespor-Siirtspor mücadelesinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Taç çizgisi kenarında ikili mücadeleye giren Siirtsporlu Yahya Bengi ile Nusaybin Belediyesporlu Burak Çetin, dengelerini kaybederek saha kenarındaki beton zemine sert bir şekilde çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle dili boğazına kaçan Yahya Bengi’ye sağlık ekiplerinin saniyeler içinde yaptığı müdahale olası bir faciayı önledi.

Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Nusaybin Belediyespor-Siirtspor karşılaşmasında iki futbolcunun saha kenarındaki beton zemine çarpması korku dolu anlara neden oldu. İlk müdahalesi sahada yapılan Siirtsporlu Yahya Bengi ile Nusaybin Belediyesporlu Burak Çetin'in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

TAÇ ÇİZGİSİNDEKİ MÜCADELE BETON ZEMİNDE BİTTİ!

Bölgesel Amatör Lig'de Nusaybin Belediyespor ile Siirtspor arasında oynanan karşılaşmada yaşanan sakatlık, kısa süreli paniğe neden oldu. Nusaybin'de oynanan mücadelenin 39. dakikasında taç çizgisi kenarında top mücadelesine giren iki futbolcu, saha kenarındaki beton zemine çarptı. Çarpışmanın ardından Siirtsporlu Yahya Bengi'nin dilinin boğazına kaçtığı belirtilirken, futbolcuya ilk müdahaleyi Nusaybin Belediyespor sağlık ekibi yaptı. Karşılaşmaya ara verilirken ambulans da sahaya girdi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve kontrollerinin ardından Siirtsporlu Yahya Bengi ile Nusaybin Belediyesporlu Burak Çetin'in sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yaşanan korku dolu anların ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

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