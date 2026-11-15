Kar eşsiz manzarayı ortaya çıkardı: Nemrut Kalderası'nda kartpostallık görüntüler!
Bitlis'te yer alan Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bitlis'te yer alan Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Bitlis’in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinin sınırları içerisinde bulunan ve yaz aylarında yemyeşil doğası, sonbaharda ise sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Nemrut Kalderası, bu kez kar yağışı ve gökyüzünün renkleriyle farklı bir güzelliğe kavuştu.
Kaldera ve göl çevresinde karla kaplanan doğa ile gökyüzünde oluşan renklerin bütünleşmesi, ortaya güzel görüntüler çıkardı.
SEYRİNE DOYULMAZ MANZARA Beyaz örtünün göl ve çevresindeki doğal güzelliklerle buluştuğu Nemrut Kalderası, seyrine doyulmaz manzaralar sundu.
Dört mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Nemrut Kalderası, kış mevsiminin etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte bir kez daha doğa tutkunlarının ilgisini çekecek görüntülere sahne oldu.
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