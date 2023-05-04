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Dünya Filistin'e büyük siber saldırı!
Dünya

Filistin'e büyük siber saldırı!

Yeniakit Publisher
2023-05-04 12:01:00 -
Filistin'e büyük siber saldırı!

Filistin'de son 3 gündür çok sayıda ticari kurum ve kuruluşun 'son yılların en büyük siber saldırısına' uğradığı bildirildi.

Filistin'de son 3 gündür çok sayıda ticari kurum ve kuruluşun 'son yılların en büyük siber saldırısına' uğradığı bildirildi.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin'de son üç gündür pek çok ticari kurum ve kuruluşa, bir saat içinde "zirveye ulaşan" siber saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İshak Sedr, bunların, Filistin'in son yıllarda uğradığı "en büyük" siber saldırı olduğunu kaydetti.

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