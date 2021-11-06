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Spor Filistin bayrağı FIFA'ya battı
Spor

Filistin bayrağı FIFA'ya battı

Siyonist hâmisi FIFA, geçen ay oynanan İskoçya-İsrail maçında konuk İsrail takımına saygısızlık yapıldığını ileri sürerek İskoç Futbol Federasyonu'na para cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 20:00:00 -
Filistin bayrağı FIFA'ya battı

Münübe Yılmaz

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), siyonist İsrail’in hâmiliğine soyundu. Geçen ay Hampden Park'ta oynanan İskoçya-İsrail maçında konuk İsrail takımına saygısızlık yapıldığını ileri süren FIFA, İskoç Futbol Federasyonu’na para cezası verdi. Edinilen bilgilere göre, 2022 Dünya Kupası Elemeleri F grubundaki İskoçya-İsrail mücadelesinin öncesinde ve esnasında İsrail aleyhinde tezahüratlar yapıldı. Filistin yanlısı taraftarlar dışarıda protesto gösterileri düzenleyip 'Siyonizm ırkçılıktır. Yaşasın intifada' yazılı pankartlar açarken, maçı stattan izleyenler de İsrail milli marşını yuhaladı. İsrail’in alçaklığının gözler önüne serilmesini hazmedemeyen FIFA ise İskoç Futbol Federasyonu’na 8 bin sterlin (yaklaşık 105 bin TL) ceza verdi. 

 

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