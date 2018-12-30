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Filipinler’de fırtına: 22 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de yetkililer, hafta sonu etkili olan ve çeşitli bölgelerde sel ve heyelana sebep olan fırtınanın ardından en az 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

30 Aralık 2018 Pazar 18:07
Filipinler’de fırtına: 22 kişi hayatını kaybetti

Filipinler’de hafta sonu meydana gelen fırtınada en az 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 

Filipinler’de hafta sonu etkili olan ve çeşitli bölgelerde sel ve heyelana sebep olan fırtınanın ardından yetkililer, en az 22 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 22 bin kişinin fırtınanın pirinç ve mısır tarlalarını mahvetmiş olması sebebiyle evlerini terk etmek durumunda kaldığını açıkladı. 

Yetkililer ayrıca, ağır yağışın bugün Filipinler’in kuzey kesimlerinde devam edeceğini de ekledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 18:07
  1. Filipinler
  2. Fırtına
  3. ölü ve yaralılar var

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