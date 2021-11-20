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Spor Fikret Orman öyle bir konuştu ki... Salon karıştı!..
Spor

Fikret Orman öyle bir konuştu ki... Salon karıştı!..

Beşiktaş Divan Toplantısı'nda Fikret Orman'ın konuşması sonrasında ortalık birbirine girdi. Salonda sesler yükseldi ve tartışmalar başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 13:06:00 -
Fikret Orman öyle bir konuştu ki... Salon karıştı!..

Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park'ta yapıldı.

Daha önce divan kurulu toplantısında yer alacağını açıklayan eski başkan Fikret Orman da toplantıya katıldı.

Başkanlık yaptığı 7.5 yıllık dönemin ardından görevini bırakan Fikret Orman, 2 yıllık aranın ardından ilk kez divan kurulunda yer aldı.

Fikret Orman konuşmasının ardından toplantıdan ayrıldı.

Üyeler, salondan ayrılan Orman'a, "Nereye gidiyorsun, bizi dinle" şeklinde tepki gösterdi.

Kürsüye çıkan Ali Rıza Dizdar: "Burada biri konuştu, kaçtı. Fareler kaçar gider. Kargalar da kartallardan kaçar giderler..."

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