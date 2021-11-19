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Spor Fikret Orman dönüyor!
Spor

Fikret Orman dönüyor!

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, iki yıl sonra Vodafone Park'ta yapılacak olan divan kurulu toplantısına katılacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 15:15:00 -
Fikret Orman dönüyor!

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, iki yıl sonra Vodafone Park'ta yapılacak olan divan kurulu toplantısına katılacak.

Kara Kartal camiasında gözler yarın yapılacak Divan Kurulu toplantısına çevrildi.

Toplnatıya siyah beyazlı kulübün eski başkanı Fikret Orman da katılıyor.

7,5 yıllık başkanlığının ardından 2019 Ekim'de görevinden istifa eden Orman, 2 yıl sonra ilk kez divan kuruluna katılacak.

Saat 10'da başlayacak toplantı, Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı’nda yapılacak. 

Beşiktaş Kulübünün 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurulu 26 Aralık'ta düzenlenecek.

Kulüp açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan kurallar sebebiyle bugüne kadar gerçekleştirilemeyen 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı 19 Aralık Pazar günü yapılacak.

Belirtilen tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 26 Aralık Pazar günü olacak.

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