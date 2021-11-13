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Spor FIFA'dan Malatyaspor'a büyük şok
Spor

FIFA'dan Malatyaspor'a büyük şok

Ligde istenilen düzeye bir türlü gelemeyen Doğu ekibi Yeni Malatyaspor'a kötü haber FIFA'dan geldi. Geçtiğimiz nisan ayında sözleşmesini fesh ettiği Lukoki'yi 1 milyon euro tazminat ödenmesine karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 16:34:00 -
FIFA'dan Malatyaspor'a büyük şok

Süper Lig ekibi nisan ayında karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Jody Lukoki'nin FIFA'ya başvurması sonucu 1 milyon euro tazminat almaya hak kazandığı belirtildi.

Lukoki'nin Yeni Malatyaspor'la sezonluk 800 bin euroya anlaştığı, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının ardından ise 1 milyon euro tazminat almaya hak kazandığı ifade edildi.

Süper Lig'de geçen sezon sadece 329 dakika forma giyen Lukoki, sakatlıklardan kurtulamamış ve yeni sezon başlamadan Yeni Malatyaspor tarafından sözleşmesi fesh edilmişti. 

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