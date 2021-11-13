FIFA'dan Malatyaspor'a büyük şok
Ligde istenilen düzeye bir türlü gelemeyen Doğu ekibi Yeni Malatyaspor'a kötü haber FIFA'dan geldi. Geçtiğimiz nisan ayında sözleşmesini fesh ettiği Lukoki'yi 1 milyon euro tazminat ödenmesine karar verildi.
Süper Lig ekibi nisan ayında karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Jody Lukoki'nin FIFA'ya başvurması sonucu 1 milyon euro tazminat almaya hak kazandığı belirtildi.
Lukoki'nin Yeni Malatyaspor'la sezonluk 800 bin euroya anlaştığı, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının ardından ise 1 milyon euro tazminat almaya hak kazandığı ifade edildi.
Süper Lig'de geçen sezon sadece 329 dakika forma giyen Lukoki, sakatlıklardan kurtulamamış ve yeni sezon başlamadan Yeni Malatyaspor tarafından sözleşmesi fesh edilmişti.