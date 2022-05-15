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Spor FIFA Trabzonspor'u paylaştı: Şampiyonluk böyle kutlanır
Spor

FIFA Trabzonspor'u paylaştı: Şampiyonluk böyle kutlanır

Trabzonspor şampiyonluk kupasına kavuştu. Trabzon'daki kutlamalar dünyanın gündeminde. Trabzonspor'un kupa töreni kutlamalarından fotoğraf paylaşan FIFA, "Şampiyonluk böyle kutlanır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 11:32:00 -
FIFA Trabzonspor'u paylaştı: Şampiyonluk böyle kutlanır

Trabzonspor şampiyonluk kupasına kavuştu. Trabzon'daki kutlamalar dünyanın gündeminde. Trabzonspor'un kupa töreni kutlamalarından fotoğraf paylaşan FIFA, "Şampiyonluk böyle kutlanır" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor kupayı müzesine koydu. Dün akşam düzenlenen kupa töreninde Trabzon'da coşkulu kutlamalar yapıldı.

Bordo-mavili takımın şampiyonluk görüntüleri ise dünya basınında gündem oldu. Kutlamalardan bir fotoğraf paylaşan FIFA, "Türkiye'de şampiyonluk böyle kutlanır, Trabzonspor ve taraftarları" ifadelerini kullandı. Paylaşılan fotoğraflarda Trabzonspor bayraklarıyla süslenmiş gemi ve teknelere yer verildi.

FIFA daha önce de Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği 30 Nisan'da kentte çekilen görüntüleri paylaşmıştı. Gönderi 21 bin kez retweet edilmiş ve 146 bin beğeni almıştı.

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