FETÖ'nün hücre evinde yakalanan 3 zanlı tutuklandı
DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zanlılardan biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.