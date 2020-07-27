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Aktüel

FETÖ'nün hücre evinde yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 18:23:21 -
FETÖ'nün hücre evinde yakalanan 3 zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılardan biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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