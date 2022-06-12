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Gündem FETÖ'cüler iftiradan akıllarını yitirdi! 'Erdoğan ile Levent Göktaş'ın arası çok iyi'
Gündem

FETÖ'cüler iftiradan akıllarını yitirdi! 'Erdoğan ile Levent Göktaş'ın arası çok iyi'

FETÖ'cü Bülent Korucu, Hakan Fidan'ın yerine MİT'in başına geçirmek üzere pazarlanan Mustafa Levent Göktaş için akıl dışı ifadeler kullandı. Korucu, Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğunda cinayetten sorumlu tutularak hakkında arama kararı çıkartılan Levent Göktaş için, "Erdoğan ile arası çok iyi." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 23:52:00 - 2022-06-13 00:09:27
FETÖ'cüler iftiradan akıllarını yitirdi! 'Erdoğan ile Levent Göktaş'ın arası çok iyi'

 Yeniakit.com.tr 

FETÖ kanalı TR 7/24'e konuşan firari FETÖ'cü Bülent Korucu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ile akıl dışı iftiralarda bulundu.

Korucu, Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğunda cinayetten sorumlu tutularak hakkında arama kararı çıkartılan Levent Göktaş için, "Erdoğan ile arası çok iyi." dedi.

Ankara'da 20 yıl önce evinin önünde öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastının talimatını verdiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Levent Göktaş, operasyon gecesi İstanbul’da kızının evindeyken baskın haberini alınca firar etmişti.

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