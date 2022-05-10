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Yerel FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
Yerel

FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

2 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 10:08:00 -
FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Konya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen 1 muvazzaf, 2 emekli askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 2'si yakalandı.

Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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