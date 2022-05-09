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Yerel FETÖ iltisaklı 4 kişi yakalandı
Yerel

FETÖ iltisaklı 4 kişi yakalandı

Denizli'de FETÖ ile bağlantılı olduğu belirtilen 4 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 16:00:00 -
FETÖ iltisaklı 4 kişi yakalandı

Denizli’de FETÖ/PDY’ye yardım etme suçundan haklarında yakalama emri bulunan 2 şüpheli ve örgüte üye olan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’de “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek” suçundan haklarında 2 yıl 1 ay ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

“FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 6 yıl 3 ay ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 üye daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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