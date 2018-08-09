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FETÖ firarisi eski Danıştay üyesi yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan Danıştay eski üyesi Osman Çırak, hakkında tahliye kararı verilmişti. Osman Çırak hakkında tekrardan çıkarılan yakalama kararının ardından eski Danıştay üyesi İzmir'de baldızının evinde yakalandı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 22:30
FETÖ firarisi eski Danıştay üyesi yakalandı

Danıştay eski üyesi Osman Çırak, FETÖ soruşturması kapsamında yargılandığı davadan tahliye edilmişti. Çırak hakkında Yargıtay 10. Ceza Dairesi tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı. Çırak, İzmir Karşıyaka’da baldızının ikametinden çıkarken yakalandı.

Danıştay eski üyesi Osman Çırak, FETÖ soruşturması kapsamında yargılandığı davadan tahliye edilmişti. Çırak hakkında Yargıtay 10. Ceza Dairesi tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı.

İZMİR'DE YAKALANDI
Edinilen bilgiye göre Çırak, yakalama kararına istinaden İzmir Karşıyaka ilçesinde baldızı Esra D.'nin ikametinden çıkarken yakalandı.

ANKARA'YA GÖTÜRÜLECEK
Çırak'ın 23.00 uçağı ile Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

İDDİANAMEDEN
Çırak hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt içinde yer aldığı, örgüt talimatıyla Danıştay üyesi seçildiği, seçildikten sonra örgüt faaliyetlerine devam ettiği, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı, böylelikle örgüt hiyerarşisine dahil olduğu, örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtilmişti.

Çırak savunmasında, örgüt üyeliği iddiasını reddetmişti. Meslek hayatında hukuk dışında bir karar vermediğini, hukuka aykırı bir eylemi bulunmadığını savunmuştu.


Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 22:30
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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