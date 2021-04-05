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Spor Fenerbahçe'yi yasa boğan haber! Evinde ölü bulundu
Spor

Fenerbahçe'yi yasa boğan haber! Evinde ölü bulundu

Fenerbahçe Kongre Üyesi Oğuzhan Sarıoğlu, İstanbul Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulundu. Sarıoğlu'nun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 16:05:00 -
Fenerbahçe'yi yasa boğan haber! Evinde ölü bulundu

İş insanı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Oğuzhan Sarıoğlu (41), Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cihangir Mahallesi Güneşli Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Oğuzhan Sarıoğlu'ndan haber alamayan arkadaşı evine gitti.

Çilingir yardımıyla girdiği evde Sarıoğlu'nun hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşı, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Sarıoğlu'nun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İş insanı Oğuzhan Sarıoğlu'nun Fenerbahçe Kongre Üyesi olduğu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

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