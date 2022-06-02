Fenerbahçe'ye Belçika'dan kötü haber

Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği milli kaleci Sinan Bolat, Belçika ekiplerinden Westerlo'ya imza attı.

Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerde sözleşme şartlarında anlaşma sağlayamayan Sinan Bolat, Westerlo ile anlaştı.

33 yaşındaki milli kaleci, Belçika ekibi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sinan Bolat Westerlo'ya bedelsiz katıldı.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Sinan Bolat, Genk, Standard Liege, Kayserispor, Porto, Club Brugge, Nacional, Arouco, Antwerp ve Gent takımlarında da oynadı.

Fenerbahçe takımdan ayrılan ikinci kaleci Berker Özer'in yerine tecrübeli kaleciyi transfer etmek için girişimde bulundu. Ancak anlaşma sağlanamadı.

Sinan Bolat Galatasaray'da Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası kazandı.