Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunun kura çekimi gerçekleşti. Kura çekimi UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde yapıldı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off turunda Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler ilk maçı 18 ya da 19 Ağustos'ta, rövanşını ise 25 ya da 26 Ağustos'ta oynayacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde play-off etabına kalabilmek için ilk olarak Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler 3. eleme turundaki ilk maçta 5 Ağustos Çarşamba günü rakibini İstanbul'da konuk edecek. Fenerbahçe bu maçın rövanşında rakibiyle 11 Ağustos Salı günü deplasmanda karşılaşacak. İstanbul'daki maç 21.00'de, Avusturya'daki maç TSİ 21.30'da başlayacak.