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Spor Fenerbahçe'den 4 Nisan hatırlatması
Spor

Fenerbahçe'den 4 Nisan hatırlatması

Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla 4 Nisan 2015'te Rize dönüşü Trabzon yolunda yapılan silahlı saldırıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 01:12:00 -
Fenerbahçe'den 4 Nisan hatırlatması

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Futbol Takımımızın otobüsüne bir deplasman dönüşü kurşun sıkılmasının üzerinden tam 6 yıl geçti.

Bu hain saldırının failleri 6 YILDIR (2190 GÜN) bulunamadı.

Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiası olarak devletimizden beklentimiz bu katliam girişiminin arkasındakilerin ortaya çıkarılmasıdır.

Bu olay, aydınlatılamadığı sürece Türk sporunun üzerinde korkunç ve karanlık bir gölge olarak kalacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiası, saldırının faili ya da failleri yargı önüne çıkana kadar bu hain saldırının peşini bırakmamaya son derece kararlıdır.

#AydınlanmayanGün

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Ne olmuştu?

2014/2015 sezonunda Galatasaray ile müthiş bir şampiyonluk yarışı içinde bulunan Fenerbahçe, Rize gibi zorlu bir deplasmandan 5-1'lik galibiyetle dönerken Trabzon'da kafile otobüsüne silahlı saldırı düzenlenmiş ve kurşunlar şoför mahalinden içeri girmişti.. Saldırı sonucunda kafile şoförü yaralanırken, ustaca otobüsü kenara çekebilmiş ve büyük bir felaketin önüne geçilmişti.

Yapılan soruşturmanın ardından bazı kişiler gözaltına alınsa da daha sonra saldırıyla alakaları olmadığı gerekçesiyle serbest bırakılmışlar ve saldırının failleri meçhul kalmıştı. O günden bu yana konuyla ilgili hiç kimse yakalanamadı.

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