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Spor Fenerbahçe'de Başkanlık yarışı! Cübbeli Ahmet Hoca tercihini açıkladı
Spor

Fenerbahçe'de Başkanlık yarışı! Cübbeli Ahmet Hoca tercihini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-05-29 02:11:00 -

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Fenerbahçe’nin başkanlık seçimlerinde hangi adayı desteklediğini açıkladı.

Fenerbahçe’nin başkanlık seçimlerinde Aziz Yıldırım ve Ali Koç yarışacak. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bu iki isimden hangisini desteklediğini açıkladı.

Katıldığı televizyon programında konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, burada yaptığı açıklamayla desteğinin FETÖ’nün 3 Temmuz şike kumpasında beraber cezaevinde yattığı Aziz Yıldırım’dan yana olduğunu söyledi.

Cübbeli Ahmet Hoca açıklamasında, iki isimden kime destekleneceğine dair takipçisinin bir sorusuna “Milliyetçi hassasiyetleri tercih ediyorsan Aziz Başkanın listesinden gir. Bunların dışında gayri milli unsurlarla da ben herkese açığım gibi bir yapın varsa diğer taraftan gir dedim” ifadeleriyle cevap verdi.

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Yorumlar

Alkan

Bu medya cambazı herşeye maydanoz oluyor

Nesim

Hoca sapıtmış Allah kimseyi düşürmesin bu duruma
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