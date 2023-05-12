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Spor Fenerbahçe’de Alioski sorunu
Spor

Fenerbahçe’de Alioski sorunu

Yeniakit Publisher
2023-05-12 09:02:00 -
Fenerbahçe’de Alioski sorunu

Fenerbahçe, Ezgjan Alioski ile yeni bir sözleşme yapmayacak. Fakat tecrübeli futbolcu kariyerine Türkiye'de devam edebilir. Fatih Karagümrük, Ankaragücü ve Antalyaspor, Alioski ile yakından ilgileniyor.

Kanarya'ya kiralık olarak gelen Alioski, sezon sonunda veda edecek. Al Ahli ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Makedon oyuncu Türkiye'de yaşamaktan ise bir hayli memnun. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla yeni bir sözleşme yapmayacak. Fakat tecrübeli futbolcu kariyerine Türkiye'de devam edebilir. Fatih Karagümrük, Ankaragücü ve Antalyaspor, Alioski ile yakından ilgileniyor.

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