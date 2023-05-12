Fenerbahçe’de Alioski sorunu

Kanarya'ya kiralık olarak gelen Alioski, sezon sonunda veda edecek. Al Ahli ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Makedon oyuncu Türkiye'de yaşamaktan ise bir hayli memnun. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla yeni bir sözleşme yapmayacak. Fakat tecrübeli futbolcu kariyerine Türkiye'de devam edebilir. Fatih Karagümrük, Ankaragücü ve Antalyaspor, Alioski ile yakından ilgileniyor.