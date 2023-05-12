Fenerbahçe’de Alioski sorunu
Fenerbahçe, Ezgjan Alioski ile yeni bir sözleşme yapmayacak. Fakat tecrübeli futbolcu kariyerine Türkiye'de devam edebilir. Fatih Karagümrük, Ankaragücü ve Antalyaspor, Alioski ile yakından ilgileniyor.
Kanarya'ya kiralık olarak gelen Alioski, sezon sonunda veda edecek. Al Ahli ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Makedon oyuncu Türkiye'de yaşamaktan ise bir hayli memnun. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla yeni bir sözleşme yapmayacak. Fakat tecrübeli futbolcu kariyerine Türkiye'de devam edebilir. Fatih Karagümrük, Ankaragücü ve Antalyaspor, Alioski ile yakından ilgileniyor.
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