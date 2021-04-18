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Spor Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor
Spor

Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada zirveye yaklaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 21:04:00 -
Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor

Medipol Başakşehir'le Fenerbahçe, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Mediool Başakşehir, 18. dakikada Ömer Ali Şahiner'in golüyle öne geçti: 1-0. Golden sonra baskısını arttıran Fenerbahçe, 40. dakikada Szalai'nin kaydettiği golle eşitliği yakaladı: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe, 57. dakikada Pelkas'ın golüyle öne geçti: 1-2. Medipol Başakşehir'de Mahmut Tekdemir, 59. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Medipol Başakşehir'de Visca'nın 88. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Harun gole izin vermedi. Maçta başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada fırsatı geri çevirmeyen Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 69'a çıkardı ve siyah-beyazlı ekiple aradaki puan farkını 2'ye indirdi. Ligde düşme hattında yer alan Medipol Başakşehir ise 33 paunda kaldı.

Fenerbahçe gelecek haftayı bay geçecek. Medipol Başakşehir ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

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