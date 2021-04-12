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Spor Fenerbahçe zirveden kopmadı
Spor

Fenerbahçe zirveden kopmadı

Fenerbahçe Süper Lig'in 34. hafta maçında sahasında Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 21:06:00 -
Fenerbahçe zirveden kopmadı

Fenerbahçe ile Gazianetp FK, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fenerbahçe 3-1 kazandı.

İlk yarıda Fenerbahçe baskılı bir oyun sergilese de aradığı golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın 56. dakikada kaydettiği golle öne geçti: 1-0. Gaziantep FK'da Maxim 65. dakikada serbest vuruştan kaydettiği golle skora eşitliği getirdi: 1-1. Bu gole çabuk karşılık veren Fenerbahçe, 71. dakikada Valencia'nın golüyle yeniden öne geçti: 2-1. Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ün 90+5. dakikada kaydetiği golle farkı açtı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı

Fenenrbahçe bu sonuçla puanını 66'yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Gaziantep FK ise 50 puanda kaldı.

Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Gazianetp FK ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

 

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