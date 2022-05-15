Fenerbahçe yeni Mesut'unu buldu bile...

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılarak büyük şaşkınlığa uğrayan yıldız oyuncu Mesut Özil ile önümüzdeki sene kesin olarak devam edilmeyecek. Sarı-lacivertli yönetim Mesut'un boşluğunu yine bir dünya yıldızı ile doldurarak taraftarını mutlu edecek.



Fenerbahçe'de Mesut Özil'in pabucu dama atılıyor. Kadro dışı durumda olan ve yeni teknik direktörün raporuna göre geleceğinin şekillenmesi beklenen Mesut'un yeri için çalışmalar başladı. Buna göre Fenerbahçe, transferde Jose Callejon için girişimlere başladı.

MESUT ÖZİL'İN YERİNE JOSE CALLEJON

Sarı-lacivertliler, bir yandan teknik direktör görüşmelerini sürdürürken bir yandan da kadroya katılacak olan isimlerle temas halinde.

İç transferde Serdar Aziz'le söz kesen Kanarya, dış transferde de harekete geçmiş durumda.

Son olarak sarı-lacivertliler için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan basınında çıkan haberde, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu için girişimlere başladığı ifade edildi.

TuttoMercato, Fiorentina'dan sezon sonunda ayrılacak olan Jose Callejon için Espanyol ve Granada ile birlikte Fenerbahçe'nin devrede olduğunu yazdı.

Fotomaç'ın haberine göre; 35 yaşındaki kanat oyuncusunun öncelikli tercihinin ülkesi İspanya'ya dönmek olduğu belirtildi.

Serie A'da bu sezon 29 maçta şans bulan Callejon 1 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi.

Callejon kariyerinde Real Madrid, Napoli ve Fiorentina formaları giydi.

İspanya Milli Takımı ile 5 maça çıkan yıldız oyuncu 5 gol katkısında bulundu. Tecrübeli oyuncu sağ ve sol kanatta görev alabiliyor.

En iyi performansını Napoli'de sergileyen İspanyol futbolcu, İtalyan ekibinde 349 maçta 82 gol 79 asistlik performans ortaya koymuştu.