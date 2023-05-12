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Spor Fenerbahçe ve Galatasaray gece yarısı atıştı
Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray gece yarısı atıştı

Yeniakit Publisher
2023-05-12 01:29:00 -
Fenerbahçe ve Galatasaray gece yarısı atıştı

Futbolda Fenerbahçe ve Galatasaray atışması bitmek bilmiyor. Gece yarası sosyal medya üzerinden atıştılar.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki sosyal medyada süren gerilim son sürat devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, 12 Mayıs 2012 gününde yaşanan olaylar için "Unutturmayacağız" başlığıyla açıklama yayımladı. Galatasaray'dan dakikalar sonra cevap geldi.

"FETÖ saldırısını unutturmayacağız"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "UNUTMAYACAĞIZ!Cumhuriyet tarihinin en kirli terör örgütü FETÖ'nün gerçekleştirdiği 12 Mayıs saldırısının üzerinden bugün 11 yıl geçmesine rağmen hafızalarımız ilk günkü gibi taze. 12 Mayıs 2012 tarihinde stadımızda oynanan maçın öncesinde FETÖ'cü polisler tarafından planlı bir gerginlik başlatılmış, tribünlerimizde ve stadımızın dışında hiçbir olay yokken stadımız gaza boğulmuş, sokaklarda taraftarlarımız kovalanmış, olaylar çıkarılmış, kadın erkek, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden düşmanca canımıza kast edilmişti! Bugün, bu saldırıyı gerçekleştirenlerin adları belirsiz, nerede oldukları belli iken Bugün, Fenerbahçe "dünyanın en büyük spor kulübü" olarak Milyonlarca taraftarıyla, savunduğu değerleriyle dimdik ayakta; 3 Temmuz 2011 gibi 4 Nisan 2015 gibi 12 Mayıs 2012'yi de unutmayacak ve unutturmayacak!" ifadeleri yer aldı.

Cevap gecikmedi

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yazılı açıklamasının ardından 'Fener Ağlama' bestesinin kullanıldığı şampiyonluk görüntülerini paylaştı. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"TARİHTE BUGÜN | 12 Mayıs 2012
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadyumu

Normal sezonu 9 puan farkla lider bitiren Galatasarayımız, puan farkı ikiye bölünerek oynatılan Süper Final'i de kazanarak bir sezonda iki kere şampiyon oldu"

 

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