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Spor Fenerbahçe, Şilili yıldız avında
Spor

Fenerbahçe, Şilili yıldız avında

Pazar günü Nef Stadı'nda kritik bir derbi maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Ocak ayında takıma mutlaka bir yıldız golcü kazandırmak için kolları sıvadı. Daha öncede yolları kesişen Şilili Yıldız Alexis Sanchez için tüm şartlar zorlanacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 15:00:00 -
Fenerbahçe, Şilili yıldız avında

Pazar günü Nef Stadı'nda kritik bir derbi maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Ocak ayında takıma mutlaka bir yıldız golcü kazandırmak için kolları sıvadı. Daha öncede yolları kesişen Şilili Yıldız Alexis Sanchez için tüm şartlar zorlanacak.

Uzun süredir golcü sıkıntısı çeken Fenerbahçe'de bu sezon gol yükünü Ekvadorlu yıldız Enner Valencia çekiyor. Valencia'nın dışında özellikle son dönemde Serdar Dursun ve Berisha da skora etki etmeye başladı.

Inter'den bonservisini alacak Alexis Sanchez'in yeni durağı İstanbul olabilir. 32 yaşındaki golcü oyuncu Şili milli takımıyla 142 maça çıktı ve 46 gol attı.

Kariyerinde Udinese, River Plate, Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter gibi takımlar olan Şilili yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2023 Haziran ayında sona eriyor.

 

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