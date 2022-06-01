  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe paylaştı! Ali Koç ile Jorge Jesus arasında Türkçe diyalog
Spor

Fenerbahçe paylaştı! Ali Koç ile Jorge Jesus arasında Türkçe diyalog

Fenerbahçe anlaşmaya vardığı teknik direktör Jorge Jesus'un Başkan Ali Koç ile Türkçe konuştuğu bir videoyu paylaştı. "Jorge on the stage" yani "Jorge sahnede" etiketiyle paylaşılan videoda Jorge Jesus, Ali Koç'a "Hazır mısınız?" diye soruyor, Koç ise Portekizli hocaya "Hazırım" diyerek cevap veriyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 18:51:00 -

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u KAP'a bildiren Fenerbahçe, Portekizli hocayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

"Hazır mısınız?"

İlk olarak Fenerbahçe Stadı'nı gezen Jorge Jesus burada Başkan Ali Koç ile bir araya geldi. İkilinin buluşmasında yaşanan diyalog ise sosyal medyaya damga vurdu. Fenerbahçe'nin paylaştığı videoda Jorge Jesus, Ali Koç'a "Hazır mısınız?" diye soruyor, Koç ise "Hazırım" diyerek cevap veriyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay