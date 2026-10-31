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Binlerce yıl hayatta kalıyor: İşte en uzun yaşayan canlılar!

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Binlerce yıl hayatta kalıyor: İşte en uzun yaşayan canlılar!

Dünyada bazı canlılar insan ömrünün çok üzerinde hayatta kalabiliyor. Peki en uzun yaşayan canlılar hangileri? İşte dünyanın en uzun yaşayan canlıları...

#1
Foto - Binlerce yıl hayatta kalıyor: İşte en uzun yaşayan canlılar!

Kimi canlılar zorlu iklim koşullarına ve çevresel değişimlere rağmen yaşamını sürdürürken kimileri de kendilerine özgü biyolojik özellikleri sayesinde yaşlanmaya karşı olağanüstü bir direnç gösteriyor.

#2
Foto - Binlerce yıl hayatta kalıyor: İşte en uzun yaşayan canlılar!

İnsan ömrünün ortalama 70-80 yıl olduğu düşünüldüğünde, binlerce hatta on binlerce yıl yaşayabilen canlıların hikayesi daha da dikkat çekici hale geliyor. İşte yaşlarıyla hayrete düşüren, dünyanın en uzun yaşayan canlıları ve onları diğer türlerden ayıran şaşırtıcı yaşam süreleri...

#3
Foto - Binlerce yıl hayatta kalıyor: İşte en uzun yaşayan canlılar!

9- DEV KAPLUMBAĞA JONATHAN 194 YIL

#4
Foto - Binlerce yıl hayatta kalıyor: İşte en uzun yaşayan canlılar!

8- KIZIL DENİZ KESTANESİ 200 YIL

#5
Foto - Binlerce yıl hayatta kalıyor: İşte en uzun yaşayan canlılar!

7- KUTUP BALİNASI 200 YIL

#6
Foto - Binlerce yıl hayatta kalıyor: İşte en uzun yaşayan canlılar!

​6- KABA GÖZLÜ KAYA BALIĞI 205 YIL

#7
Foto - Binlerce yıl hayatta kalıyor: İşte en uzun yaşayan canlılar!

5- GRÖN​LAND KÖPEKBALIĞI 400 YIL

#8
Foto - Binlerce yıl hayatta kalıyor: İşte en uzun yaşayan canlılar!

4- OKYANUS İSTİRİDYESİ 507 YIL

#9
Foto - Binlerce yıl hayatta kalıyor: İşte en uzun yaşayan canlılar!

3- OKYANUS MERCANI 4.000 YIL

#10
Foto - Binlerce yıl hayatta kalıyor: İşte en uzun yaşayan canlılar!

2- DERİN OKYANUS SÜNGERİ 10.000 YIL

#11
Foto - Binlerce yıl hayatta kalıyor: İşte en uzun yaşayan canlılar!

1- ÖLÜMSÜZ DENİZ ANASI Dünyadaki tüm canlıların hücreleri yaşlanır, yıpranır ve bir süre sonra işlevini yitirerek organizmanın ölümüne yol açar. Ancak bu deniz anası, yaşlılığın getirdiği bu kaçınılmaz sonu tamamen devre dışı bırakabildiği için bilim dünyasında ‘ölümsüz’ olarak adlandırılmıştır.

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