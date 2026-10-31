Binlerce yıl hayatta kalıyor: İşte en uzun yaşayan canlılar!

İnsan ömrünün ortalama 70-80 yıl olduğu düşünüldüğünde, binlerce hatta on binlerce yıl yaşayabilen canlıların hikayesi daha da dikkat çekici hale geliyor. İşte yaşlarıyla hayrete düşüren, dünyanın en uzun yaşayan canlıları ve onları diğer türlerden ayıran şaşırtıcı yaşam süreleri...