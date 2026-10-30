Osmanlı padişahlarına “Harem’den çıkmıyorlardı” iması! Videolu cevap gündem oldu

Türk hava yolu şirketlerinin çağrı merkezlerindeki dil seçeneklerini eleştiren Çiğdem Bayraktar Ör’ün paylaşımındaki Osmanlı padişahlarıyla ilgili ifadeler tartışma başlattı.

Ör, paylaşımında Türk Hava Yolları'nı aradığında Türkçeden hemen sonra Arapça duymak istemediğini belirterek Pegasus'ta da Türkçe için ayrıca tuşlama yapmak istemediğini kaydetti.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN RESMİ DİLİ TÜRKÇEDİR”

Ör paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“THY'yi aradığımda Türkçe'den hemen sonra Arapça duymak istemiyorum.

Pegasus'u aradığımda doğrudan devam etmesi gereken ‘Türkçe’ aktarımı için tuşa basmak istemiyorum!

Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dili Türkçe'dir. Anayasa'da yazıyor!

Başka yaygın diller için seçenekler sunulmalı elbette; tuşlama yapan, yapsın. Diğer hava yollarında bu böyle.”

Ör, İngilizcenin kullanılmasına ilişkin gelebilecek eleştirilere de değinerek İngilizcenin küresel bir dil haline gelmesinin arkasındaki tarihsel sürece atıfta bulundu.

PADİŞAHLAR İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Paylaşımın en fazla tartışılan bölümü ise Osmanlı padişahlarıyla ilgili son cümle oldu.

Ör,

“Ayrıca sevgili padişahlarımız Harem'den azıcık çıkabilseydi, Türkçe'nin yeri bambaşka olabilirdi.”

ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından sosyal medyada Ör'e yönelik tarih üzerinden cevaplar gelmeye başladı.

VİDEOLU CEVAP GELDİ

Paylaşıma tepki gösteren Nisa Çaydan ise hazırladığı videoda Ör'ün kullandığı kelimelerden başlayarak Osmanlı tarihine uzanan bir cevap verdi.

Konuşmasında Türkçenin tarih boyunca farklı dillerle etkileşimine dikkat çeken kadın, kullanılan bazı kelimelerin kökenlerine değinerek dil meselesinin yalnızca Arapça üzerinden ele alınmasına karşı çıktı.

Videonun ilerleyen bölümünde ise tartışmayı doğrudan Osmanlı padişahlarıyla ilgili sözlere getirdi.

“KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN 13 KEZ SEFERE...”

Videoda özellikle Kanuni Sultan Süleyman örneğini veren Çaydan, Kanuni'nin hükümdarlığı boyunca 13 kez sefere çıktığını hatırlatarak padişahların hayatlarının yalnızca harem üzerinden anlatılmasına tepki gösterdi.

Osmanlı hükümdarlarının uzun süren askeri seferlerini ve imparatorluğun geniş coğrafyasındaki faaliyetlerini hatırlatan konuşmacı, popüler kültürde oluşturulan “saray ve haremden çıkmayan padişah” görüntüsünün tarihî gerçeklerle örtüşmediğini savundu.

Videoda Osmanlı haremini konu alan dizi görüntülerinin de kullanılması dikkat çekti.

DİL ELEŞTİRİSİ TARİH TARTIŞMASINA DÖNÜŞTÜ

Böylece başlangıçta THY ve Pegasus'un telefon hatlarındaki Türkçe-Arapça dil seçenekleri üzerinden başlayan tartışma, Osmanlı tarihi ve Türkçenin tarihsel gelişimine kadar uzandı.

İnternet içerik üreticisi Nisa Çaydan, Türkçeyi savunmanın başka dillerden gelen kelimeleri ve Türkçenin yüzyıllar boyunca yaşadığı dil etkileşimini görmezden gelmek anlamına gelmemesi gerektiğini savunurken, özellikle Osmanlı padişahlarının “haremden çıkmadığı” yönündeki imaya sert tepki gösterdi.

Ör daha önce yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanımıza hakaretten gözaltına alınmıştı.

Ör'ün paylaşımındaki Osmanlı göndermesi ve buna verilen videolu tarih cevabı sosyal medyada yeni bir tartışmanın kapısını araladı.