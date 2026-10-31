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Spor
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Leao'yu duyan Galatasaraylılar "Allah'ına kurban" dedi! Gündem olan sözler

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Leao'yu duyan Galatasaraylılar "Allah'ına kurban" dedi! Gündem olan sözler

Konyaspor maçındaki performansıyla göz dolduran ve bir penaltı golü kaydeden Leao, "Henüz yüzde yüzümde değilim" dedi.

#1
Foto - Leao'yu duyan Galatasaraylılar "Allah'ına kurban" dedi! Gündem olan sözler

Galatasaray forması giyen Rafael Leao, Süper Lig'de 4-0 kazanılan TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Leao'yu duyan Galatasaraylılar "Allah'ına kurban" dedi! Gündem olan sözler

Mücadeleyi değerlendiren Portekizli futbolcu Leao, şunları söyledi:

#3
Foto - Leao'yu duyan Galatasaraylılar "Allah'ına kurban" dedi! Gündem olan sözler

"Çok iyi bir takım olmayı başardık. Takım olarak çok iyi oynadık. Fenerbahçe maçından sonra özgüven kazandık ve bu maça iyi şekilde kazandık."

#4
Foto - Leao'yu duyan Galatasaraylılar "Allah'ına kurban" dedi! Gündem olan sözler

"Duran toplara iyi çalışıyoruz, oranda da gol çıkarmak önemliydi. Kalitemize göre daha fazla gol çıkarmamız gerekirdi. Bu oyunun hakkı daha fazla goldü."

#5
Foto - Leao'yu duyan Galatasaraylılar "Allah'ına kurban" dedi! Gündem olan sözler

"Barcelona ve Konyaspor maçları en iyi maçlarımdı. Rafael Leao'nun yüzde yüzü bu değil. Sakatlıktan döndüm, teknik ekip çok yanımda oldu. "

#6
Foto - Leao'yu duyan Galatasaraylılar "Allah'ına kurban" dedi! Gündem olan sözler

"Taraftarlar da beni destekliyor. Daha iyisini yapacağım. İlk golüm için de mutluyum. Birlik olmak çok önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart maçında adapte olacağız."

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