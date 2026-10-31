Leao'yu duyan Galatasaraylılar "Allah'ına kurban" dedi! Gündem olan sözler
Konyaspor maçındaki performansıyla göz dolduran ve bir penaltı golü kaydeden Leao, "Henüz yüzde yüzümde değilim" dedi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Konyaspor maçındaki performansıyla göz dolduran ve bir penaltı golü kaydeden Leao, "Henüz yüzde yüzümde değilim" dedi.
Galatasaray forması giyen Rafael Leao, Süper Lig'de 4-0 kazanılan TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Portekizli futbolcu Leao, şunları söyledi:
"Çok iyi bir takım olmayı başardık. Takım olarak çok iyi oynadık. Fenerbahçe maçından sonra özgüven kazandık ve bu maça iyi şekilde kazandık."
"Duran toplara iyi çalışıyoruz, oranda da gol çıkarmak önemliydi. Kalitemize göre daha fazla gol çıkarmamız gerekirdi. Bu oyunun hakkı daha fazla goldü."
"Barcelona ve Konyaspor maçları en iyi maçlarımdı. Rafael Leao'nun yüzde yüzü bu değil. Sakatlıktan döndüm, teknik ekip çok yanımda oldu. "
"Taraftarlar da beni destekliyor. Daha iyisini yapacağım. İlk golüm için de mutluyum. Birlik olmak çok önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart maçında adapte olacağız."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23