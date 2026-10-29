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Dünya Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da çok sayıda patlama
Dünya

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da çok sayıda patlama

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Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da çok sayıda patlama

Yemen'deki İran destekli Husilerin hedefindeki Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da saldırı uyarılarının ardından çok sayıda patlama sesi duyuldu

Yemen'deki İran destekli Husilerin hedefindeki Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı uyarısı sonrası hava savunma sistemleri devreye girdi ve çok sayıda patlama sesi duyuldu.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamalarda, Harc ve Necran vilayetleri ile başkent Riyad'da Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu üzerinden tehlike uyarıları yayımlandığı belirtildi.

Açıklamalarda, alarmın verilmesine neden olan tehlikenin niteliği ve alınması gereken önlemler hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan görgü tanıkları, cep telefonlarına da güvenlik uyarısı gönderildiğini, bu uyarılardan kısa süre sonra hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve çok sayıda patlama sesi duyulduğunu aktardı.

 

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan bir başka açıklamada, Riyad, Harc ve Necran için tehlikenin geçtiği kaydedildi.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

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Yorumlar

Allah beter etsin

Bize ne ulan Suudilerden

Ahmet Kar

Diyelimki İsrail bize saldırdı,Suudi Arabistan bize nasıl yardım edebilir biri bana anlatırmı.Arabistan Ordusunun çoğu İsrailli komutanlardan oluşuyor onlar eğititiyor,bekliyorum el cevab.
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