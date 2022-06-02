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Spor Fenerbahçe, Konyaspor'un kalbini sökecek!
Spor

Fenerbahçe, Konyaspor'un kalbini sökecek!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, telefonla görüştüğü Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile Amir Hadziahmetovic ve Abdülkerim Bardakçı'nın transferi için anlaştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 11:12:00 -
Fenerbahçe, Konyaspor'un kalbini sökecek!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, telefonla görüştüğü Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile Amir Hadziahmetovic ve Abdülkerim Bardakçı'nın transferi için anlaştı.

Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, önceki gün Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'i arayıp 25 yaşındaki ön libero Amir Hadziahmetovic ve 27 yaşındaki stoper Abdülkerim Bardakçı'yı istediklerini söyledi.

Sabah'ın haberine göre; iki futbolcu için toplam 11 milyon Euro bonservis talep eden Konyaspor'un, Fenerbahçe'nin iki oyuncuyu birden alacak olması nedeniyle indirim yapacağı öğrenildi. Anlaşmanın sağlandığı ve Kim Min-Jae'nin satışının ardından transferlerin noktalanacağı ifade edildi. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da talip olduğu oyuncuların F.Bahçe'yi tercih ettiği kaydedildi.

Abdülkerim, Kim'in muhtemel ayrılığı sonrası stoper rotasyonunda Szalai ile rekabete girecek. Amir ise Jesus'un savunmanın önüne konuşlandıracağı pasör olacak.

 

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