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Spor Fenerbahçe KAP'a bildirdi! Jorge Jesus'un maliyeti belli oldu
Spor

Fenerbahçe KAP'a bildirdi! Jorge Jesus'un maliyeti belli oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2022/23 sezonu için Jorge Jesus ile 3 milyon euro garanti ücret karşılığında anlaşıldığını KAP'a bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 15:10:00 -
Fenerbahçe KAP'a bildirdi! Jorge Jesus'un maliyeti belli oldu

Fenerbahçe, 3 Milyon euro karşılığında Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den KAP'A yapılan açıklamada, "Şirketimiz,  2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile  3.000.000 Avro garanti ücret karşılığında  anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4’ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak."

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