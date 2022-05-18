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Spor Fenerbahçe, genç yıldız için devlerle kapışacak
Spor

Fenerbahçe, genç yıldız için devlerle kapışacak

Fenerbahçe, Williot Theo Swedberg'i yakından takip ediyor. Genç oyuncu için Liverpool ve Man City de yakın takibe devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 15:24:00 -
Fenerbahçe, genç yıldız için devlerle kapışacak

Fenerbahçe, Williot Theo Swedberg'i yakından takip ediyor. Genç oyuncu için Liverpool ve Man City de yakın takibe devam ediyor.

AZ Alkmaar’ın scout şefi olan eski Hollanda Milli Futbolcu Artur Numan, 18 yaşındaki yıldız adayı Williot Theo Swedberg'i Fenerbahçe'nin de takip ettiğini açıkladı.

SVT Sports’a konuşan Numan, hafta sonu İsveç Ligi’nde AIK-Malmö ile Hammarby,-Sirius maçlarını izlediğini söyledi. Numan, Williot Theo Swedberg ile ilgili soruya, "Herkes izliyor. Ben benimle beraber Fenerbahçe, City ve Liverpool’un temsilcilerinin de tribünde olduğunu gördüm. Daha fazlası olduğuna da eminim" dedi.

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