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Spor Fenerbahçe forma satışlarını açıkladı
Spor

Fenerbahçe forma satışlarını açıkladı

Fenerium tarafından yapılan açıklamada, 2022 sezonu forma satış adedimiz 300.000'i geçti.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 01:19:00 -
Fenerbahçe forma satışlarını açıkladı

Adidas ile forma anlaşması sona eren ve sezona Puma ile giriş yapan Fenerbahçe'de bu sezon forma satışı 300 bini geçti.

Sarı-Lacivertli ekibin lisanslı ürünlerinin üretildiği ve satıldığı Fenerium tarafından yapılan duyuruda Fenerbahçe taraftarına teşekkür edildi.

Yapılan açıklamada, "2022 sezonu forma satış adedimiz 300.000'i aştı! Büyük Fenerbahçenin büyük taraftarına sonsuz teşekkürler" ifadeleri yer aldı.

Formalarda yıldız yok

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu sezonun formalarının tanıtıldığı basın toplantısında formalarda yıldız olmayacağını açıklamıştı.

Ali Koç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Artık formalarımızda yıldız kullanmayacağız. Çok uzun bir birliktelikten sonra, yeni bir markayla birlikteliğe gidiyoruz. Aşağı yukarı 30 seneyi aşan bir birlikteliğe son verdik. Fenerbahçe'nin tarihinde biri adidas, biri Fenerium olmak üzere iki marka var. Öncelikle adidas'a teşekkür etmek istiyorum. Bazı yerlerde asgari müşterekte buluşamıyorduk. Geldiğimiz noktada PUMA'yla devam etme kararı aldık. Fenerbahçe, Türkiye'nin en önemli markalarından biri, belki de en önemlisi. Birlikte çalıştığımız markaları büyütürüz."

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