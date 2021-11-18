Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas'a konuk olacak
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. hafta maçında yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Zalgirio Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 15. sırada yer alıyor.
Geride kalan 10 haftada 9 yenilgi ve 1 galibiyet alan Litvanya ekibi ise puan tablosunun son basamağında bulunuyor.