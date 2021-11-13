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Spor Fenerbahçe Beko-Milan maç sonucu
Spor

Fenerbahçe Beko-Milan maç sonucu

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan'ı konuk etti. Sporseverler karşılaşmanın kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Beko maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-11-13 00:01:00 -
Fenerbahçe Beko-Milan maç sonucu

Basketbolda THY Avrupa Ligi heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Fenerbahçe Beko, ligin 9.haftasında AX Armani Exchange Milan'ı konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Fenerbahçe Beko-Milan maç sonucu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'a 68-43 mağlup oldu.

Bu sonuçla AX Armani Exchange Milan, 8. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Beko ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan AX Armani Exchange Milan, 4. dakikada 7-0 üstünlük yakaladı. Savunmada ve hücumda organize olamayan Fenerbahçe Beko'ya sadece 3 sayı şansı tanıyan İtalya ekibi, baştan sona üstün oynadığı ilk periyodu 22-3 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de hız kesmeyen AX Armani Exchange Milan, 13. dakikada farkı 27 sayıya çıkardı: 5-32. Bu bölümden sonra toparlanan ve kaydettiği 15 sayıya karşılık rakibinin sadece 3 sayı atmasına izin veren Fenerbahçe Beko, bitime 44 saniye kala farkı 15'e çekti: 20-35. AX Armani Exchange Milan, soyunma odasına 37-20 üstün gitti.

Üçüncü periyotta da Fenerbahçe Beko'ya büyük üstünlük kuran ve dış atışlardan 4 isabet bulan AX Armani Exchange Milan, 29. dakikada farkı 33 sayıya çıkardı: 27-60. İtalya temsilcisi, son çeyreğe 62-29 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen AX Armani Exchange Milan, karşılaşmadan 68-43 galip ayrıldı.

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