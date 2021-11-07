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Spor Fenerbahçe 1 puanı son dakikada aldı
Spor

Fenerbahçe 1 puanı son dakikada aldı

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserisporla 2-2'lik skorla berabere kalarak puanları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 21:20:00 - 2021-11-07 21:24:28
Fenerbahçe 1 puanı son dakikada aldı

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u ağırladı.

İki takım da ilk yarıya tempolu başladı. Rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üreten sarı-lacivertliler istediği golü bulamadı.

Kayserispor'da 39. dakikada sahneye çıkan Kolovetsios, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe soyunma odasın 1-0 geride gitti.

Fenerbahçe 1 puanı son dakikada aldı

İkinci yarıda da iki takım aynı istekli performansı gösterdi. Fenerbahçe, maçın tamamında 4 kere direkleri geçemedi.

Maçın 61. dakikasında Gavranovic, Kayserispor'un ikinci golünü kaydederek takımına rahat bir nefes aldırdı.

85. dakikada Fenerbahçe'de Zajc topu ağlara gönderdi ve farkı bire indirdi.

90+6'da penaltı kazanan Fenerbahçe'de Mesut Özil, topu ağlara gönderdi ve sarı-lacivertliler 1 puanı son dakikada aldı.

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