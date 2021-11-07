Fenerbahçe 1 puanı son dakikada aldı
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserisporla 2-2'lik skorla berabere kalarak puanları paylaştı.
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u ağırladı.
İki takım da ilk yarıya tempolu başladı. Rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üreten sarı-lacivertliler istediği golü bulamadı.
Kayserispor'da 39. dakikada sahneye çıkan Kolovetsios, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe soyunma odasın 1-0 geride gitti.
Fenerbahçe 1 puanı son dakikada aldı
İkinci yarıda da iki takım aynı istekli performansı gösterdi. Fenerbahçe, maçın tamamında 4 kere direkleri geçemedi.
Maçın 61. dakikasında Gavranovic, Kayserispor'un ikinci golünü kaydederek takımına rahat bir nefes aldırdı.
85. dakikada Fenerbahçe'de Zajc topu ağlara gönderdi ve farkı bire indirdi.
90+6'da penaltı kazanan Fenerbahçe'de Mesut Özil, topu ağlara gönderdi ve sarı-lacivertliler 1 puanı son dakikada aldı.