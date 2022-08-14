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Spor Fener kafayı fena halde taktı!
Spor

Fener kafayı fena halde taktı!

Fenerbahçe'de golcü transferi konusunda Michy Batshuayi ismi ön plana çıktı. Sarı-Lacivertliler, kısa süre içinde bu transferi bitirmek istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 21:09:00 -
Fener kafayı fena halde taktı!

Fenerbahçe'de golcü transferi konusunda Michy Batshuayi ismi ön plana çıktı. Sarı-Lacivertliler, kısa süre içinde bu transferi bitirmek istiyor.

Fenerbahçe'de golcü transferi konusunda Michy Batshuayi ismi ön plana çıktı. Sarı-Lacivertliler, kısa süre içinde bu transferi bitirmek istiyor.
Fenerbahçe taraftarının dört gözle beklediği forvet transferinde sona yaklaşıldı. Maxi Gomez konusunda Valencia ile yapılan pazarlıklarda istediği sonucu alamayan Sarı-Lacivertliler, golcü listesinin ilk sırasına Michy Batshuayi ismini yazdı.

Chelsea, 1 yıl daha sözleşmesi olan Belçikalı golcüyü takımda görmek istemiyor. Bu nedenle Batshuayi'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.

Sarı-Lacivertliler'in, transferi kısa süre içinde bitirmesi bekleniyor. Batshuayi ile Fransız ekibi Rennes de ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 42 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Yıldız hücumcuya Jesus da onay verdi.

 

 

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