Fener kafayı fena halde taktı!

Fenerbahçe'de golcü transferi konusunda Michy Batshuayi ismi ön plana çıktı. Sarı-Lacivertliler, kısa süre içinde bu transferi bitirmek istiyor.

Fenerbahçe'de golcü transferi konusunda Michy Batshuayi ismi ön plana çıktı. Sarı-Lacivertliler, kısa süre içinde bu transferi bitirmek istiyor.

Fenerbahçe taraftarının dört gözle beklediği forvet transferinde sona yaklaşıldı. Maxi Gomez konusunda Valencia ile yapılan pazarlıklarda istediği sonucu alamayan Sarı-Lacivertliler, golcü listesinin ilk sırasına Michy Batshuayi ismini yazdı.

Chelsea, 1 yıl daha sözleşmesi olan Belçikalı golcüyü takımda görmek istemiyor. Bu nedenle Batshuayi'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.

Sarı-Lacivertliler'in, transferi kısa süre içinde bitirmesi bekleniyor. Batshuayi ile Fransız ekibi Rennes de ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 42 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Yıldız hücumcuya Jesus da onay verdi.