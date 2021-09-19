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Gündem Felaketin yaraları Mehmetçiğin gayretiyle sarıldı
Gündem

Felaketin yaraları Mehmetçiğin gayretiyle sarıldı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin yaraları jandarma personelinin özverili çalışmaları sonucunda sarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 22:43:00 -
Felaketin yaraları Mehmetçiğin gayretiyle sarıldı

Ezine Çayı'na yakın noktalardaki ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katları ve eşyalar sulara gömüldü, etraf balçıkla kaplandı. Temizlik çalışmaları için Belediye ve Kastamonu İl Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığına bağlı 200 personel bölgede çalışma yürüttü. Mehmetçik, yoğun şekilde çalışarak ev ve iş yerlerinin zarar gören kısımlarını yeniden kullanılabilir hale getirdi. Yoğun şekilde çalışan jandarma, dinlenme vakitlerini de çocuklara ayırdı. Çocukları omzuna alan jandarma, onlarla oyunlar oynadı ve berelerini çocuklara takarak asker selamı vermeyi öğretti.

Ezine Çayı üzerinden denize ulaşan, ardından sahile vuran çöpler de komando timlerince temizlendi.

Sel mağdurlarından Muammer Kesim, “Askerler yerleri temizledi. Yapacak bir şey kalmadı fazla, güzel çalışma yaptılar” derken ilçe sakinlerinden Gökhan Kesim de askerlerin canla başla çalışarak evlerini temizlediğini anlatarak, "Kamyonlar bir yandan hafriyat döktü, askerler bir yandan dairemizin içini temizledi. İtfaiye ile yıkayıp tertemiz çıkarıp gittiler, hepsinin eline sağlık. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

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