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Spor Feghouli Galatasaray'dan ayrıldı
Spor

Feghouli Galatasaray'dan ayrıldı

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli kulübe veda etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 21:59:00 -
Feghouli Galatasaray'dan ayrıldı

Sofiane Feghouli, 5 yıllık Galatasaray kariyerini sona erdirdi. Sarı-Kırmızılılarda son maçına çıkan 32 yaşındaki futbolcu sosyal medya üzerinden veda etti.

Cezayirli futbolcu, Instagram hesabından, "Göstermiş olduğunuz misafirperverlik, saygı ve kendimi İstanbul’da Galatasaray’da evimdeymiş gibi hissettiren Türk halkına, bana gösterdikleri sevgi ve aşk adına taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir onurdu. Sizin için en iyisini diliyorum." mesajının yazılı olduğu gönderi paylaştı.

Tecrübeli futbolcu, 3-2 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından çocuklarıyla birlikte sahaya girip, tribünleri selamlamıştı.

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