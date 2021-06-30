Feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, şoför araçta can verdi
Sakarya'da aşırı hızdan dolayı kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak ikiye bölündü. Araçta sıkışan genç sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde, Karasu-Adapazarı yolu Yuvalıdere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Emre Çulhaoğlu'nun (26) kullandığı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, akaryakıt istasyonunun direğine çarptı.
Şoför sıkıştı
Kazada otomobil, ikiye bölünürken, sürücü Çulhaoğlu sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Çulhaoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Emre Çulhaoğlu'nun cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarılarak, morga götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.