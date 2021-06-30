  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu soru Temel Karamollaoğlu, Mustafa Kamalak ve diğerlerine… Kılıçdaroğlu’nun Danıştay tehdidine karşı ne düşünüyorsunuz?

Fransız vekilden ülkesine "Müslümanlık" uyarısı! "Milyonlarca Müslüman vatandaşımızı..."

Bakan Elvan'dan Merkez Bankası açıklaması: Söz konusu değil

Alanya’da alçaklık! Başörtülü YKS öğrencisiyle dalga geçilmiş

Türkiye teklifte bulunmuştu! ABD’den açıklama geldi: İç savaş çıkacak

Bakan Soylu açıkladı: Hedefimiz 51 milyon kişinin afet eğitimi almasını sağlamak

23 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

CHP'liler İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu'na şikayet etti! Abdullah Gül'e neler tahsis edilmiş neler...

Dolar yükseldi ama... Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor!

Goebbels’in çocukları! Zillet İttifakı ve medyası, Nazilerin propaganda bakanı gibi çalışıyor!
PKK'nın siyasi kolu HDP'den şov! Kendileri çaldı kendileri oynadı
Adını verdiği ülkede heykelini yıktılar
MHP’den CHP’ye sert tepki!
İsrailli vekilden skandal sözler: Yahudi olmayanlarla evlenen Yahudiler öldürülsün
Yerel Feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, şoför araçta can verdi
Yerel

Feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, şoför araçta can verdi

Sakarya'da aşırı hızdan dolayı kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak ikiye bölündü. Araçta sıkışan genç sürücü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 14:55:00 -
Feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, şoför araçta can verdi

Kaza, sabah saatlerinde, Karasu-Adapazarı yolu Yuvalıdere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Emre Çulhaoğlu'nun (26) kullandığı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, akaryakıt istasyonunun direğine çarptı.

Şoför sıkıştı

Kazada otomobil, ikiye bölünürken, sürücü Çulhaoğlu sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Çulhaoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Emre Çulhaoğlu'nun cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarılarak, morga götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay