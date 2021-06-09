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Yerel Feci kaza! Olay yerinde can verdi
Yerel

Feci kaza! Olay yerinde can verdi

Denizli'de bir otomobil motosiklete çarptı. Kazada motosiklet üzerindeki 2 kişiden biri olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer ise ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 13:56:00 -
Feci kaza! Olay yerinde can verdi

Kaza, Denizli’nin Baklan ilçesi, Hadım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çivril istikametine seyir halinde olan Mustafa Alan idaresindeki 20 L 9859 plakalı otomobil, ana yoldan tali yola çıkan plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikleti altına alan otomobil tarlaya uçtu. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri motosiklette bulunan 18 yaşındaki Gülhan Çizik’in hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı olan 18 yaşındaki Mehmet Barça’yı yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen ekipler yolda güvenlik önlemleri alarak incelemelerini gerçekleştirdi.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan Mehmet Barça’nın durumunun kritik olduğu öğrenilirken, Baklan’da mevsimlik işçi olarak çalıştıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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